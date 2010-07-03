Гибкий отпуск по уходу за ребенком могут ввести в России

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Россиянки должны иметь возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком. У молодых мам должна быть возможность регулировать то время, которое им положено для ухода за новорожденным, а также корректировать размер ежемесячной выплаты. С соответствующей инициативой выступил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко, сообщает газета "Известия".

Так, вместо полутора лет и 40% от зарплаты с ребенком можно будет посидеть девять месяцев и получить в два раза больше.



Этот механизм направлен на поддержку карьеры матери и может повлиять на принятие женщиной решения о рождении первого ребенка, полагают эксперты.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова ранее сообщила, что в столице появится специальный центр занятости для наиболее уязвимой категории граждан.

Центр будет помогать найти работу женщинам с детьми, которые находятся в декрете, молодежи, а также людям в возрасте 50+, которые могут быть озабочены тем, как может продлиться их карьера.

В Москве также планируют создать четыре крупных центра занятости, где все категории соискателей смогут пройти необходимые тренинги и получить консультации психолога.