Родительские пособия вырастут в России в 2020 году

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В России в 2020 году ежемесячные пособия на первого ребенка увеличатся в среднем на 7%, до 12 тысяч рублей в месяц, сообщает газета "Известия".

Согласно расчетам Минтруда, в будущем году из федерального бюджета выделят на эти цели в три раза больше средств, чем в нынешнем году. Это связно с расширением числа получателей пособий.

Предполагается, что с января 2020 года пособия смогут получать те семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

В будущем году общая сумма пособий может составить 150 миллиардов рублей, в 2021 на пособия выделят 156 миллиардов рублей, в 2022 – 164 миллиарда рублей.

В 2019 году сумма пособий составила 50 миллиардов рублей.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты смогут получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Сейчас это право есть у семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума.

Для них в размере прожиточного минимума одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. В настоящее время размер пособия составляет 50 рублей.

Ранее руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести в России гибкий отпуск по уходу за ребенком. По его мнению, у молодых мам должна быть возможность регулировать то время, которое им положено для ухода за новорожденным, а также корректировать размер ежемесячной выплаты.

Так, вместо полутора лет и 40% от зарплаты с ребенком можно будет посидеть девять месяцев и получить в два раза больше. Этот механизм направлен на поддержку карьеры матери и может повлиять на принятие женщиной решения о рождении первого ребенка, полагают эксперты.

