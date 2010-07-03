Минюст намерен защитить соцвыплаты от списания за долги

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Со счетов должников запретят списывать социальные выплаты. Об этом говорится на сайте Минюста России.

"При расчете кредитной организацией, осуществляющей обслуживание счетов граждан, суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест на основании исполнительного документа, будут учитываться ограничения на удержания из заработной платы и исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание, например, пенсии по случаю потери кормильца, алименты, пособия гражданам, имеющим детей", – рассказали в ведомстве о разработанном документе.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.

Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

В марте зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ. Сейчас право взимания коммунальной задолженности свободно передается коллекторам. По мнению Яровой, прямой запрет на это имеет важнейшее социальное значение.

