Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком. С такой инициативой омбудсмен выступила в эфире телеканала "Россия 1".
"Совершенно справедливо, что даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время", – считает Москалькова.
Она также заявила, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми, в том числе и тех, которые находятся в декретном отпуске. Москалькова добавила, что данное предложение уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты России предложили изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком. Речь идет о том, что пособие должен получать тот, кто полноценно ухаживает за ребенком, даже если работает неполный день.
На сегодняшний день выплата не прекращается, если ее получатель (мать или отец, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за ним.
До этого сообщалось, что в России в 2020 году ежемесячные пособия на первого ребенка увеличатся в среднем на 7% – до 12 тысяч рублей. Согласно расчетам Минтруда, в будущем году из федерального бюджета выделят на эти цели в три раза больше средств, чем в нынешнем. Это связно с расширением числа получателей пособий.
Предполагается, что с января 2020 года выплаты смогут получать те семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.
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