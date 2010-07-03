В Национальном родительском комитете оценили возможное увеличение детских пособий

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 сообщения, что в 2020 году в России ежемесячные пособия на первого ребенка могут вырасти до 12 тысяч рублей. По ее мнению, таким образом произойдет индексация выплат на уровень инфляции.
"То же самое, например, касается индексации материнского капитала. Нам уже сообщили хорошую новость, что он тоже будет индексироваться в 2020 году", – сказала она.
При этом Волынец выступила за то, чтобы ежемесячная материальная поддержка распространялась не только на первенцев.
"Наша организация – за увеличение и расширение этого пособия: оно должно выдаваться не только матерям первенцев, но и на последующих детей", – подчеркнула она.
Ранее СМИ сообщили, что в России в 2020 году ежемесячные пособия на первого ребенка увеличатся в среднем на 7%, то есть до 12 тысяч рублей в месяц.
Согласно расчетам Минтруда, в будущем году из федерального бюджета выделят на эти цели в три раза больше средств, чем в нынешнем году. Это связно с расширением числа получателей пособий.
Предполагается, что с января 2020 года пособия смогут получать те семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.
В будущем году общая сумма пособий может составить 150 миллиардов рублей, в 2021 году на пособия выделят 156 миллиардов рублей, в 2022 году – 164 миллиарда рублей.
В 2019 году сумма пособий составила 50 миллиардов рублей.
В начале августа Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка. Теперь выплаты смогут получать семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка (ранее размер пособия составлял 50 рублей. – Прим. ред.)
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