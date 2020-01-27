Эксперт прокомментировала законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете

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Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович прокомментировала Москве 24 законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете, благодаря которому женщины смогут получать его вне зависимости от места регистрации. По ее словам, чем меньше будет барьеров для воспитания детей и возможности совмещать свой образовательный процесс и трудовую деятельность, тем будет лучше.
"Зачастую люди переезжают из-за работы, например супруга, и семья тоже присутствует на территории, где он работает. Люди снимают жилье, но при этом рожают детей и должны получать те преференции, которые возможны по законодательству для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком", – пояснила Карпович.
Кроме того, сейчас пересмотрели перечень профессий, в который включены перспективные на рынке труда специальности, отметила эксперт.
"Перечень профессий, который был утвержден раньше, его пересмотрели. И сегодня в нем есть те специальности, которые востребованы и будут такими в перспективе. В данном случае это должно быть эффективно как для женщины, которая сможет реализовать себя и принести дополнительный доход за счет новой профессии, найти свое место, так и для государства, которое вкладывает в объективную реальность. В старом перечне могли быть профессии, после которых женщина не могла даже выйти на работу", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Ранее вице-спикер парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, позволяющий матерям в декретном отпуске обращаться за получением дополнительного образования вне зависимости от места регистрации. Проект предусматривает отмену ограничения, по которому обращение на получение допобразования можно подать только по месту регистрации. В итоге женщины смогут "действовать по жизненной ситуации на выбор, по своему усмотрению и максимально удобно для семьи".
Кроме того, в документе прописана обязанность для центров занятости давать молодым мамам направление именно по востребованным профессиям. По словам Яровой, в ряде регионов такие курсы были запущены бесплатно и дистанционно. В 2018 году профобразование получило более 18 тысяч женщин. Из них больше половины (66 процентов) прошли профессиональную подготовку и переподготовку, а еще 33 процента женщин повысили квалификацию.
Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагала засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком. Она также заявила, что эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми, в том числе и тех, которые находятся в декретном отпуске. В Госдуме поддержали данное предложение омбудсмена.
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