Женщинам в декрете станет проще получать дополнительное образование

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Россиянки в декретном отпуске получат возможность обращаться за получением дополнительного образования вне зависимости от места регистрации. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла вице-спикер парламента Ирина Яровая, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает отмену действующего ограничения, согласно которому обращение можно подать только по месту регистрации. "У женщины появляется возможность действовать по ее усмотрению и максимально удобно для семьи обратиться по месту пребывания", – уточняется в пояснительной записке.

По словам Яровой, в 2018 году профессиональное образование получили более 18 тысяч женщин. Из них больше половины (66%) прошли профессиональную подготовку и переподготовку, еще 33% – повысили квалификацию.

Ранее Минтруд разработал рекомендации для регионов по переобучению женщин с маленькими детьми. Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, получат возможность повысить свою квалификацию или пройти переобучение.

