В Госдуме поддержали предложение засчитывать уход за детьми в общий стаж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о включении в общий трудовой стаж времени, проведенном в уходе за ребенком. Об этом Москве 24 сообщил сам депутат.
По его словам, сейчас общий трудовой стаж необходим только при льготном выходе на пенсию. Воспользоваться возможностью выйти досрочно на заслуженный отдых могут женщины, имеющие стаж не менее 37 лет, и мужчины – не менее 42 лет. При этом в страховой стаж не включаются отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и служба в армии.
"В этом случае есть возможность выйти на пенсию ранее установленного возраста, при этом должно хватать заработанных страховых баллов. Сейчас у нас за нахождение в отпуске по уходу за ребенком женщине или мужчине присваиваются страховые баллы: работодатель в этот момент за нее страховые взносы не платит, но определенное количество баллов им присваивается", – подчеркнул парламентарий.
Поэтому, по мнению Нилова, предложение должно действовать и на мужчин, которые ухаживают за ребенком.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком, даже если она "не работала ни одного дня". Москалькова добавила, что инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми, в том числе и тех, которые находятся в декретном отпуске.
А в Минтруде РФ поддержали предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии. Однако в Минфине считают, что увеличение периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж, потребует значительного увеличения ассигнований федерального бюджета, которые не предусмотрены ни на 2019 год, ни на плановый период 2020–2021 годов.
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