В медцентр в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в медицинский центр в Коммунарке поступили 49 пациентов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, в больнице на текущий момент находятся 503 пациента. Из них с диагнозом пневмония 487 человек, коронавирус подтвержден у 286 пациентов.

Проценко добавил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 52 человека, к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 24 пациента. Из больницы выписаны пять человек.

Накануне Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

По последним данным на 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Только за субботу было зарегистрировано 1 667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России.

