Мурашко: на аппаратах ИВЛ находится более 240 пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время на дистанционном учете состоит порядка 300 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При этом более 240 из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает ТАСС.

"Три пациента находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, одна пациентка беременная и один ребенок – на аппаратах ИВЛ", – добавил Мурашко.

Ранее сообщалось, что к работе по диагностике коронавируса подключится более 40 городских поликлиник с компьютерной томографией.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории России было выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов. Выздоровели 179 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.