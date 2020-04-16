США поможет России аппаратами ИВЛ – Трамп

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США окажет помощь России аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сказал американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Так, Трамп предположил, что России вскоре могут понадобиться аппараты ИВЛ.

"У них сложные времена в Москве. Мы им поможем", – заявил американский лидер.

По словам президента США, он планирует оказать помощь и другим странам, которые затронула пандемия.

"Мы поможем Италии, Испании, Франции, другим странам", – заключил Трамп.

Ранее российские самолеты с медоборудованием были отправлены в США. Так, один из лайнеров приземлился в аэропорту Нью-Йорка 1 апреля.

Позднее Дональд Трамп поблагодарил Россию за оказанную США гуманитарную помощь. В частности, американский президент назвал российский медицинский груз "приятным жестом Путина".