Российский самолет с медоборудованием прибыл в аэропорт Нью-Йорка

Фото: TASS/Постпредство РФ при ООН

Российский самолет с медицинскими принадлежностями приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Известно, что на борту лайнера имеется медоборудование, предназначенное для помощи США в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По информации ТАСС, разгрузка самолета должна начаться в 17:00 (00:00 по московскому времени).

Отправка самолета с медицинским оборудованием из России в США была согласована в ходе беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, угроза пандемии затрагивает весь мир, поэтому борьба с коронавирусом должна осуществляться совместно.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 206 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом более 4,4 тысяч человек погибли от пандемии.

Ранее стало известно, что второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США. Об этом сообщала пресс-служба министерства обороны РФ.