Трамп поблагодарил Путина и короля Салмана за сделку по нефти

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Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры.

Главы государств поддержали новую сделку по нефти ОПЕК+ и отметили большое значение этой договоренности. Помимо этого, они обсудили вопросы стратегической безопасности и договорились продолжить контакты.

При этом Путин и Трамп провели отдельный разговор и обменялись мнениями по ситуации на рынке нефти. Позже президент США заявил, что достигнутое соглашение устроят все стороны, передает "Комсомольская правда".

"Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана", – написал глава белого дома в Twitter. По его словам, сделка "сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США".

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение запланировано уменьшение в восемь миллионов, в 2021 году – в шесть.

В сделке участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию. При этом Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сокращений из-за политических проблем.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.