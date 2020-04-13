Трамп поблагодарил Путина и короля Салмана за сделку по нефти

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры.
Главы государств поддержали новую сделку по нефти ОПЕК+ и отметили большое значение этой договоренности. Помимо этого, они обсудили вопросы стратегической безопасности и договорились продолжить контакты.
При этом Путин и Трамп провели отдельный разговор и обменялись мнениями по ситуации на рынке нефти. Позже президент США заявил, что достигнутое соглашение устроят все стороны, передает "Комсомольская правда".
"Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана", – написал глава белого дома в Twitter. По его словам, сделка "сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США".
Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение запланировано уменьшение в восемь миллионов, в 2021 году – в шесть.
В сделке участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию. При этом Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сокращений из-за политических проблем.
В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.
В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
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