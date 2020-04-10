Эксперт прогнозирует заполнение мировых хранилищ нефти через месяц

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что страны ОПЕК+ вынуждены прийти к соглашению по добыче нефти, чтобы не усугублять ситуацию.
"Нынешнее соглашение предполагало расширение количества участников. США, как один из крупнейших производителей, ранее не участвовали в подобных соглашениях, все ждут, что скажут они. Ситуация беспрецедентная, очень сильное падение спроса, коронавирус повсюду, все вводят меры карантина, из-за этого самолеты не летают, машины не ездят, и столько нефти не нужно, сколько ее требовалось в нормальных обстоятельствах", – объяснил он ИА "НСН".
Эксперт добавил, что сейчас прогнозируется переизбыток в районе 15 миллионов баррелей в сутки. По его мнению, все ждут, что общую проблему будут решать сообща.
Если не сделать этого, через месяц–полтора хранилища нефти во всем мире переполнятся и все будут вынуждены останавливать часть своего производства. Юшков напомнил, что Мексика не соглашалась на свою квоту, с ней продолжаются переговоры.
"Очень много факторов неопределенности, много еще вопросов остается к этому соглашению, но тем не менее оно призвано как раз отсрочить ту дату, когда заполнятся все хранилища", – уточнил он.
Тем временем президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что решение сократить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки согласовано с американским главой Дональдом Трампом. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день.
Министры ОПЕК+ планировали завершить переговоры о сокращении добычи в пятницу, 10 апреля. Им требовалась поддержка со стороны Мексики. Другие государства были согласны на сокращение.
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии. В результате страны начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. Это отразилось на курсе рубля.
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