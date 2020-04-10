Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

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Министры ОПЕК+ рассчитывают завершить переговоры о сокращении добычи в пятницу, 10 апреля, чтобы заручиться поддержкой Мексики.

В ходе переговоров страна не согласилась с предложенными ей условиями. Об этом говорится в коммюнике организации, выпущенном по итогам онлайн-заседания.

"Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении", – говорится в заявлении.

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.

В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мексике предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей, на что был получен отказ.

Другие страны ОПЕК+ согласились на сокращение нефтедобычи. Отмечалось, что Саудовская Аравия настояла на то, что новой сделки не будет без участия Мексики.

Расходы на добычу нефти превысили ее стоимость

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд ранее обсудили ситуацию на рынках нефти.

Как заявили в пресс-службе Кремля, подтвержден настрой на стабилизацию и минимизацию негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.

В свою очередь Трамп на пресс-конференции заявил, что провел "хороший" разговор с Путиным и королем Салманом. По его словам, ОПЕК+ близка к соглашению по сокращению добычи.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризиз.

В результате это привело к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.