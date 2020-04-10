Трамп, Путин и король Салман обсудили сокращение добычи нефти

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудили ситуацию на рынках нефти.
Как заявили ТАСС в пресс-службе Кремля, подтвержден настрой на стабилизацию и минимизацию негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.
В свою очередь Трамп на пресс-конференции заявил, что провел "хороший" разговор с Путиным и королем Салманом. По его словам, ОПЕК+ близка к соглашению по сокращению добычи.
"У нас состоялся очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет, – сказал Трамп. – Я бы сказал, что они близки к (заключению) сделки. Скоро мы узнаем".
Он отметил, что окончательно о сделке ОПЕК+ будет объявлено в пятницу. Глава Белого дома добавил, что разговор по телефону продолжался более часа.
Ранее Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризиз.
В результате это привело к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
Расходы на добычу нефти превысили ее стоимость
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