Эксперты рассказали, чего ожидать россиянам от новых переговоров по нефти

В Минэнерго РФ заявили, что российская сторона согласна принять участие в новой сделке ОПЕК+. Для этого Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Выясняем, как отразится на стоимости черного золота новое соглашение, если оно будет достигнуто, а также стоит ли россиянам на этом фоне ожидать изменения курса рубля.
Пошли на компромисс?
9 апреля участники ОПЕК+ должны вновь возобновить переговоры по снижению добычи нефти. Ожидается, что к новому соглашению присоединятся и другие государства, которые в сумме добывают 70 миллионов баррелей в сутки. К участию в режиме видеоконференции пригласили 36 стран, среди которых США, Канада, Мексика и Норвегия.
В Минэнерго РФ сообщили, что российская сторона готова сократить добычу в рамках новой сделки, то есть снизить разработку примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия согласна пойти на сокращение добычи, но только при участии других игроков рынка, в частности США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры, также отметил, что "Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей".
Кризис в нефтяной отрасли возник из-за того, что на заседании ОПЕК+, которое прошло 6 марта, участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении нефтедобычи. В частности, РФ и Казахстан выступили против новых условий.
Отсутствие договоренности спровоцировало обрушение цен на нефть, что повлекло за собой и обвал рубля. В результате курс доллара и евро в России подскочил выше 70 и 80 рублей соответственно.
Что будет с ценами на нефть и курсом рубля?
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал Москве 24, что на данный момент в условиях новой сделки много неясных деталей.
"Пока непонятно, какие страны войдут, как будут зафиксированы в нем США. Для России идея понятна: сокращение добычи должно подать позитивный сигнал рынку, цена нефти должна восстановиться. Но не надо забывать, что у нас сейчас падение потребления в мире составляет 20 миллионов баррелей в сутки, а я видел прогнозы, что падение может составить 30 миллионов баррелей", – пояснил специалист.
По его словам, многое будет зависеть от итоговой цифры по сокращению добычи нефти. Вероятно, что предлагаемых мер может быть недостаточно для восстановления рынка, отметил Симонов.
"Получается, что из-за этого коронавируса ненужными оказались 20 миллионов баррелей нефти в сутки, их покупают в хранилища, куда-то еще запихивают. Но сейчас сократились и авиаперелеты – это минус 7-8 миллионов баррелей, люди никуда не ездят, транспорт стоит. Пока ситуация очень непростая", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Симонов добавил, что если Россия сократит добычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки, то это уменьшит на 50 миллионов тон годовую добычу, что является "колоссальными для страны цифрами".
"Получается такая нетривиальная ситуация: с одной стороны, хочется подать позитивный сигнал рынку, с другой стороны, не хочется уничтожать нефтяную отрасль, которая может пригодиться", – заключил он.
В свою очередь, независимый экономический эксперт Антон Шабанов добавил в разговоре с Москвой 24, что даже при восстановлении прежнего уровня цен на нефть ситуация в российской экономике, вероятно, не вернется на прежнюю позицию.
"Не стоит забывать, что уже прошел месяц. Прошлая оценка стоимости рубля была в том числе из-за определенного размера наших резервов, которые тогда были, а сейчас мы их уже тратим. То есть резервов у нас стало меньше, остальная макроэкономическая ситуация также изменилась, у нас многие производства долго не работали. Безусловно, это все тоже окажет влияние на нашу экономику, на курс рубля", – подчеркнул эксперт.
Шабанов добавил, что такой расклад событий возможен только при условии, что все хорошо разрешится по результатам нового соглашения ОПЕК+.