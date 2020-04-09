Эксперты рассказали, чего ожидать россиянам от новых переговоров по нефти

В Минэнерго РФ заявили, что российская сторона согласна принять участие в новой сделке ОПЕК+. Для этого Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Выясняем, как отразится на стоимости черного золота новое соглашение, если оно будет достигнуто, а также стоит ли россиянам на этом фоне ожидать изменения курса рубля.



Пошли на компромисс?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 апреля участники ОПЕК+ должны вновь возобновить переговоры по снижению добычи нефти. Ожидается, что к новому соглашению присоединятся и другие государства, которые в сумме добывают 70 миллионов баррелей в сутки. К участию в режиме видеоконференции пригласили 36 стран, среди которых США, Канада, Мексика и Норвегия.

В Минэнерго РФ сообщили, что российская сторона готова сократить добычу в рамках новой сделки, то есть снизить разработку примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия согласна пойти на сокращение добычи, но только при участии других игроков рынка, в частности США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры, также отметил, что "Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей".

Кризис в нефтяной отрасли возник из-за того, что на заседании ОПЕК+, которое прошло 6 марта, участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении нефтедобычи. В частности, РФ и Казахстан выступили против новых условий.

Отсутствие договоренности спровоцировало обрушение цен на нефть, что повлекло за собой и обвал рубля. В результате курс доллара и евро в России подскочил выше 70 и 80 рублей соответственно.

Что будет с ценами на нефть и курсом рубля?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал Москве 24, что на данный момент в условиях новой сделки много неясных деталей.

"Пока непонятно, какие страны войдут, как будут зафиксированы в нем США. Для России идея понятна: сокращение добычи должно подать позитивный сигнал рынку, цена нефти должна восстановиться. Но не надо забывать, что у нас сейчас падение потребления в мире составляет 20 миллионов баррелей в сутки, а я видел прогнозы, что падение может составить 30 миллионов баррелей", – пояснил специалист.

По его словам, многое будет зависеть от итоговой цифры по сокращению добычи нефти. Вероятно, что предлагаемых мер может быть недостаточно для восстановления рынка, отметил Симонов.

"Получается, что из-за этого коронавируса ненужными оказались 20 миллионов баррелей нефти в сутки, их покупают в хранилища, куда-то еще запихивают. Но сейчас сократились и авиаперелеты – это минус 7-8 миллионов баррелей, люди никуда не ездят, транспорт стоит. Пока ситуация очень непростая", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Симонов добавил, что если Россия сократит добычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки, то это уменьшит на 50 миллионов тон годовую добычу, что является "колоссальными для страны цифрами".





Константин Симонов директор Фонда национальной энергетической безопасности Это ведь не кран с водой закрыть, надо понимать, что консервация складов потребует достаточно сложного процесса. И непонятно, насколько консервация должна затянуться, вечен коронавирус или не вечен. А может быть, через 2-3 месяца спрос восстановится?

"Получается такая нетривиальная ситуация: с одной стороны, хочется подать позитивный сигнал рынку, с другой стороны, не хочется уничтожать нефтяную отрасль, которая может пригодиться", – заключил он.

В свою очередь, независимый экономический эксперт Антон Шабанов добавил в разговоре с Москвой 24, что даже при восстановлении прежнего уровня цен на нефть ситуация в российской экономике, вероятно, не вернется на прежнюю позицию.

"Не стоит забывать, что уже прошел месяц. Прошлая оценка стоимости рубля была в том числе из-за определенного размера наших резервов, которые тогда были, а сейчас мы их уже тратим. То есть резервов у нас стало меньше, остальная макроэкономическая ситуация также изменилась, у нас многие производства долго не работали. Безусловно, это все тоже окажет влияние на нашу экономику, на курс рубля", – подчеркнул эксперт.





Антон Шабанов независимый экономический эксперт Взаимосвязь между стоимостью нефти и российским рублем действительно есть, поэтому какое-то укрепление мы увидим, но сказать, что оно будет стопроцентно таким же пропорциональным падению, разумеется нельзя.

Шабанов добавил, что такой расклад событий возможен только при условии, что все хорошо разрешится по результатам нового соглашения ОПЕК+.