Эксперт рассказала о перспективах золота в кризис

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Эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая заявила, что колебания курса золота не окажут значительного влияния на процесс восстановления экономики, пострадавшей от кризиса. Об этом сообщает News.ru.
"Для России в общем-то все равно – растет золото или падает – экономический рост явно замедлен, впереди социальные выплаты, возможные проблемы с банками и ростом просрочек по кредитам", – объяснила Лапицкая.
Она отметила, что в целом обострение ситуации с распространением коронавируса COVID-19 серьезно снижает цену на драгоценный металл. Впоследствии эта тенденция может укрепиться.
Как заявил финансовый эксперт TeleTrade Сергей Шамраев, цена на золото в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от динамики реального сектора экономики и состояния глобального ВВП.
Эксперты сходятся во мнении, что от потенциального увеличения цены на золото выиграют добытчики, но их доля в структуре российской экономики недостаточно велика, чтобы это оказало глобальное влияние на отрасль.
Ранее стало известно, что накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта составляют не менее 17,7 триллиона рублей. В основном это средства Фонда национального благосостояния.
В начале марта в связи с тем, что в рамках формата ОПЕК+ стороны не пришли к соглашению по поводу сокращения объемов нефти, цены на топливо резко пошли вниз. Это отразилось и на валютном рынке.
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