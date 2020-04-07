Путин отметил важность быстрого восстановления экономической активности в РФ

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Все решения властей должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития ситуации с коронавирусом.

Президент отметил, что главным является здоровье россиян, также нужно обеспечить восстановление экономической активности.

"Главное – это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности", – приводит слова Путина ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство готовит ряд новых мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.

Как стало известно, правительство РФ утвердило первую версию перечня наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. В частности, в список внесены перевозки, сфера развлечений и услуг, отрасль общественного питания и ряд других.

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.

Мишустин объявил, что процедура банкротства будет бесплатной. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.