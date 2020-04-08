Валютные резервы России в начале марта составили 17,7 трлн рублей – СМИ

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Не менее 17,7 триллиона рублей составляли накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка.
В частности, 15,3 триллиона рублей относятся к депозитам федеральных органов власти. Остальные 2,4 триллиона – активы региональных правительств.
Такую сумму в основном составили средства Фонда национального благосостояния. Кроме того, в нее вошла и валюта, приобретенная в начале года, когда нефть стоила более 42,2 доллара за баррель.
В начале марта в связи с тем, что в рамках формата ОПЕК+ стороны не пришли к соглашению по поводу сокращения объемов нефти, цены на черное золото резко пошли вниз. Начал подниматься курс доллара: 11 марта он поднялся до 73 рублей, а 19 марта и вовсе превысил отметку в 80 рублей.
В связи с этим Центральный банк России предпринял ряд мер по смягчению удара. В частности, учреждение с 10 марта инициировало упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
Кроме того, был объявлен новый режим продажи валюты. Он позволил увеличить предложение валюты и сделать его более предсказуемым. Был введен пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Согласно данным на 7 апреля, рубль несколько укрепил свои позиции. В частности, доллар можно было купить за 75,51 рубля, а евро – за 81,83 рубля. Цена на нефть в этот день превысила отметку в 34 доллара.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что министерство финансов зарезервировало 1,4 триллиона рублей на борьбу с пандемией коронавируса.
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