Курс доллара поднялся до 73 рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Курс доллара поднялся выше 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Доллар увеличился до 73,13 рублей. Последний раз курс американской валюты находился выше 73 рублей в декабре 2015 года. Курс евро увеличился на 1,91 рубля, составив 82,41 рубля.

Ранее курс доллара к рублю вырос на 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 72,06 рубля. Курс евро поднялся на 1,3%, до отметки 81,5 рубля.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов призвал не ждать снижения цены на бензин на фоне обвала нефтяных котировок. По его словам, расти цены также не должны.

Владимир Путин уверен, что экономика РФ переживет турбулентность, а ключевые отрасли производства даже окрепнут.