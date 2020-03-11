Путин уверен, что экономика РФ переживет турбулентность и окрепнет

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин на встрече с инвесторами выразил уверенность в том, что Россия спокойно пройдет турбулентный период в экономике, передает РИА Новости.
"Даже не надеюсь, а уверен, что страна пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе", – заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что это должно позитивным образом отразиться на всей российской экономике.
Ранее специалисты АКРА сообщили о близости финансовой системы России к состоянию кризиса. Отмечалось, что рассчитываемый индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в два с половиной пункта.
При этом в АКРА напомнили, что в начале 2016 года индекс также непродолжительное время превышал критическую отметку, но тогда кризиса не последовало.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, называется вспышка коронавируса и падение нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+.
В ночь на 9 марта цена марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года. Однако в ночь на 10 марта цена на нефть поднялась до 35,85 доллара за баррель.
Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти. Так, страны ОПЕК предлагали снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия и Казахстан выступили против инициативы.
Впрочем, есть версия, согласно которой стороны не пришли к соглашению из-за позиции Саудовской Аравии. Страна хотела использовать коронавирус, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.
После развала сделки России и ОПЕК с 1 апреля снимаются все барьеры с продаж нефти. На фоне этих слухов цена на черное золото резко опустилась. Это повлекло за собой падение рубля. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.
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