Эксперт прокомментировал возможный рост цен на автомобили

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Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев в интервью Москве 24 рассказал, как ослабление рубля скажется на ценах на автомобили.

Он призвал подождать две-три недели и посмотреть, чем закончится история с падением цен на нефть, "потому что сначала нефть упала до 30 рублей, сейчас она торгуется в районе 36–37 рублей, пока непонятно, останется на этом уровне, опять упадет к тридцати или вернется к коридору выше сорока".

Он также отметил, что те, кто локализовал производство в России, менее зависят от производителей импортирующих автомобилей и курса валют, "соответственно, цена их продукта не в прямой корреляции с курсом рубля к евро, доллару и так далее, поэтому их ценники будут пересчитываться, если рубль зафиксируется на уровне 70–72 за доллар".

Мосеев полагает, что сейчас рынок покупателя, а не продавца. "Те, кто первые поднимут цены, проиграют долю на рынке, что им совершенно делать не хочется, поэтому, основываясь на опыте 2014–2015 годов, когда девальвация рубля была существенно выше, мы видели, что цены поднимались все-таки плавно, а не ежемоментно", – добавил эксперт.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов призвал не ждать снижения цены на бензин на фоне обвала нефтяных котировок. По его словам, расти цены также не должны.