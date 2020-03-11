Курс доллара на Московской бирже превысил 72 рубля

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Курс доллара к рублю вырос на 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 72,06 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 17:35. Курс евро поднялся на 1,3%, до отметки 81,5 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 67,9 копейки, до 75,7689 рубля.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов призвал не ждать снижения цены на бензин на фоне обвала нефтяных котировок. По его словам, расти цены также не должны.

Владимир Путин уверен, что экономика РФ переживет турбулентность, а ключевые отрасли производства даже окрепнут.