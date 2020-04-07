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Москва 24

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Экономика

10:42

Цена на нефть марки Brent превысила 34 доллара

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE. В результате цена нефти составила 34,12 доллара за баррель, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, по данным биржи, стоимость фьючерса нефти WTI прибавила 4,1%, достигнув отметки 27,15 доллара за баррель.

В числе факторов, которые негативно сказались на мировой экономике, кроме коронавируса, министр энергетики России Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

В марте участникам картеля не удалось договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца этого года. В результате Россия и Казахстан отказались.

В свою очередь, совладелец "Лукойла" Леонид Федун назвал решение о разрыве сделки нерациональным. Согласно его прогнозам, Россия будет терять каждый день до 150 миллионов долларов.

Ранее эксперты назвали товары, которые подорожают после падения рубля.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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