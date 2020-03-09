Эксперт рассказал о влиянии изменений курса валют на россиян

Валютный курс: что происходит сейчас в обменных пунктах
Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов прокомментировал падение рубля по отношению к доллару и евро.
Он отметил, что вследствие сложившейся тенденции прежде всего пострадает население России. Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время стоит ожидать рост цен. Смирнов считает, что Россия должна была достичь определенных договоренностей со странами-участницами ОПЕК+.
В то же время аналитики отмечают, что сегодняшние цифры не предел падения стоимости нефти. Существует вероятность, что цены на "черное золото" могут упасть и до 20 долларов за баррель.
Обменные пункты в Москве уже поменяли свои курсы в соответствии с обстановкой на торгах Forex. В то же время вокруг них пока не наблюдается ажиотажа из-за ситуации на валютном рынке, передает телеканал Москва 24.
В настоящий момент 1 доллар на валютном рынке оценивается в 75 рублей, а евро – в 86 рублей. Утром 9 марта курс останавливался на отметке в 72,5 и 82,7 рубля соответственно.
Единственным источником информации сейчас является международный рынок Forex. Московская биржа, чьи торги считаются основными для курса рубля, начнет работу лишь в 10 марта в 10:00 по московскому времени.
Курсы доллара и евро взлетели до отметок февраля–марта 2016 года
Минфин России объявил о начале продажи валюты на рынке для компенсации потерь от падения рубля. Центробанк же пока не планирует покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней.
Эксперты высказались насчет ситуации. Экономист Андрей Верников считает, что курс доллара может возрасти до 80-85 долларов. Также аналитике Fitch Дмитрий Маринченко не исключил девальвацию и дефицит бюджета как возможный сценарий дальнейшего развития событий.
Причиной стремительного изменения валютного курса стало снижение цен на нефть. Фьючерсы марок Brent и WTI дали показатели в 32,28 и 28,33 доллара за баррель. Стоимость нефти не была такой низкой с февраля 2016 года.
Падение цен на черное золото связано со срывом переговоров между странами-участницами ОПЕК. Стороны не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Из-за этого с 1 апреля со стран-экспортеров нефти будут сняты все ограничения по добыче "черного золота".
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