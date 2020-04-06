Эксперт дала прогноз по курсу рубля в ближайшее время

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Независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая заявила, что ситуация с рублем по-прежнему остается негативной, что связано как с распространением коронавируса, так и с нефтяной войной между Россией, Саудовской Аравией и США.

Тем не менее Эр-Рияд созвал экстренное совещание ОПЕК+, чтобы договориться о новом "справедливом" сокращении добычи с Россией и другими крупными производителями, что расценивается как положительный знак. Эксперт напомнила, что еще один позитивный фактор – это ежедневная продажа Центробанком иностранной валюты на сумму 200 миллионов долларов. Она также дала прогноз по курсу рубля.

"Если анализировать валютную пару "доллар – рубль", то можно сказать следующее: торги в прошлую пятницу, 3 апреля, закончились на отметке 77,31 и движение вниз с 83 еще не завершилось. Более вероятна нисходящая тенденция до отметки 75,1. А вот потом у нас, скорее всего, и будет разворот наверх", – цитирует Лапицкую News.ru.

Заседание ОПЕК в расширенном составе с участием США должно состояться 9 апреля в формате видеоконференции. Однако уже сейчас избыток предложения составляет 20–25 миллионов баррелей в сутки. Планируемые объемы его снижения лишь вполовину величины не уравновесят падение спроса, считает главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман.

6 апреля курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,84 рубля. Евро поднялся до 82,9 рубля.

Центробанк установил официальные курсы валюты на вторник, 7 апреля. Евро снизился до 82,63 рубля, доллар упал до 76,40 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на нерабочую неделю и понедельник, на 2,12 рубля, составив 79,20 рубля.

Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 9 процентов, стоимость сырья сейчас составляет 31,69 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала на 10,39 процента – до 25,96 доллара за баррель.