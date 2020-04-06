В США призвали ответить на "чрезмерную" добычу нефти РФ и Саудовской Аравией

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В конгрессе США заявили, что нужно "принять меры для предотвращения чрезмерной добычи нефти Королевством Саудовская Аравия и РФ". Данное обращение было в письме конгрессменов-республиканцев Кевина Маккарти, Мака Торнберри и Грега Уолдена, передает RT.

"Такое манипулирование рынками еще в большей мере дестабилизирует мировую экономику, усугубляя страдания рядовых граждан. Крайне важно, чтобы американское правительство ответило решительными действиями", – следует из документа, адресованного государственному секретарю Майку Помпео.

Колебания на рынке энергоносителей начались после срыва переговоров между странами – участницами формата ОПЕК+. Сторонам не удалось договориться по поводу пределов сокращения добычи черного золота.

В конце марта эксперт рассказал, от каких факторов будут зависеть цены на нефть.

В понедельник сообщалось, что курс доллара на открытии торгов вырос до 76,84 рубля.