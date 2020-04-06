Курс доллара в начале торгов составил 76,49 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,84 рубля, сообщает ТАСС.

Рост составил 0,45 процента. Евро поднялся на 0,33% – до 82,9 рубля.

Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 9 процентов, стоимость сырья сейчас составляет 31,69 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI упала на 10,39 процента – до 25,96 доллара за баррель.

Ситуация связана с неопределенностью вокруг возобновления переговоров в формате ОПЕК+. Стоимость нефти, в свою очередь, влияет на курс рубля.

Владимир Путин заявил, что Россия может сократить добычу нефти в объеме порядка 10 миллионов баррелей в сутки, но этот процесс должен быть "партнерским". Он также высказал мнение о том, что Эр-Рияд пытается избавиться от конкурентов, специализирующихся на сланцевой нефтедобыче. Президент РФ подчеркнул, что для этого необходимо снижение цены на черное золото ниже отметки в 40 долларов за баррель.

Саудовская Аравия опровергла это. В министерстве иностранных дел страны отметили, что добыча сланцевой нефти является важным источником энергии.