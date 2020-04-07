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Москва 24

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Экономика

17:36

Аналитик оценил готовность России пойти на условия Саудовской Аравии по ОПЕК+

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов оценил готовность России пойти на условия Саудовской Аравии по ОПЕК+.

"Будет ли готова Россия сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей – это примерно 10% ежедневной добычи? Думаю, да, мы на этот уровень согласимся при условии, что остальные участники рынка согласятся на такое же сокращение", – цитирует ИА "НСН" слова Шабанова.

Он добавил, что в любом случае новая сделка должна происходить с участием США, иначе она не окажет желаемого эффекта на цены.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вынесла предложение по достижению соглашения на нефтяном рынке. Эр-Рияд предложил России снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Россия же предлагает применение квот в соответствии со средним объемом за квартал. Саудовская Аравия не согласна с такой постановкой вопроса и настаивает на снижении добычи со стороны России.

Колебания на рынке энергоносителей начались после срыва переговоров между странами – участницами формата ОПЕК+. Сторонам не удалось договориться по поводу пределов сокращения добычи черного золота.

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