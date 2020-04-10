Мексика достигла соглашения с ОПЕК+ и США по сокращению добычи нефти

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что решение сократить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки согласовано с американским главой Дональдом Трампом. Об этом Обрадор сообщил на странице в Twitter.

"США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день, чтобы помочь Мексике", – сказал мексиканский президент. Он уточнил, что Мексика намерена начать снижение добычи с мая.

Ранее сообщалось, что министры ОПЕК+ планировали завершить переговоры о сокращении добычи в пятницу. Им требовалась поддержка со стороны Мексики. При обсуждении страна не согласилась с предложенными ей условиями.

Другие страны ОПЕК+ были согласны на сокращение добычи черного золота. Так, Саудовская Аравия настояла на том, что новой сделки не будет без участия Мексики.

В марте стало известно, что Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате это привело к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.