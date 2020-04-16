Песков оценил заявление Трампа о готовности помочь РФ аппаратами ИВЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Кремле прокомментировали предложение Дональда Трампа о готовности США помочь России аппаратами искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков счел подобные заявления очень позитивными, передает RT.

"Об этой готовности американский президент говорил Путину в ходе недавнего телефонного разговора", – пояснил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия воспользуется "любезным предложением" Трампа в случае, если это потребуется.

Ранее сообщалось о том, что власти Соединенных Штатов выразили намерение оказать помощь России аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Дональд Трамп предположил, что такая техника вскоре может понадобиться в Москве из-за роста числа заболевших.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.