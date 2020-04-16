В России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах.

На Москву пришлось основное число заражений – 1370. Еще 467 случаев зарегистрировали в Московской области и 154 – в Санкт-Петербурге.

В Нижегородской области зафиксировали 65 случаев, в Ингушетии – 63, в Красноярском крае – 60, в Тамбовской области – 50, в Дагестане – 49, в Чувашии – 47, в Тульской области – 44, в Башкирии – 42, в Мурманской и Ростовской областях – по 41.

В Коми заболели 39 человек, в Ханты-Мансийском АО – 39, в Рязанской области – 38, в Брянской области – 37, в Тверской области – 34, в Орловской и Ленинградской областях – по 32, в Курской области – 31, в Республике Марий Эл – 29, в Калужской области, Ставропольском крае и Оренбургской области – по 28.

В Новгородской и Тюменской областях зарегистрировали по 27 случаев, в Смоленской области – 26, в Ярославской области – 23, в Ямало-Ненецком АО – 22, в Краснодарском крае – 21, в Татарстане – 21, в Кабардино-Балкарии и Ульяновской области – по 19, в Пермском крае – 18, в Адыгее – 16, в Ивановской, Вологодская, Магаданской областях и Удмуртии – по 15, во Владимирской, Воронежской, Саратовской областях, Забайкальском и Хабаровском краях – по 14.

В Белгородской и Астраханской областях заболели по 13 человек, в Костромской, Липецкой, Волгоградской, Новосибирской областях и Камчатском крае – по 11. В Самарской области – 10, в Кировской области и Алтайском крае – по 9, в Калининградской области и Бурятии – по 8, в Карачаево-Черкесии и Пензенской области – по 7, в Свердловской, Иркутской и Томской областях – по 6, в Псковской области – 5.

В Приморском крае – 4, а в Чечне, Кемеровской области, Амурской области и Крыму – по 3. В Челябинской области, Республиках Тыва и Саха (Якутия) – по 2. В Карелии, Архангельской области, Калмыкии, Курганской области, Хакасии, Омской области и Еврейской АО – по 1.

В 84 регионах России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 14,1% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выписаны 318 человек, из них 189 – в Москве. За весь период выздоровели 2304 человека.

За сутки умерли 34 пациента с коронавирусом: по семь человек – в Москве и Московской области, по три – во Владимирской области и в Дагестане, по два – в Санкт-Петербурге, Курской области и Астраханской области, по одному – в Ингушетии, Чувашии, Калужской области, Мордовии, Оренбургской области, Новосибирской области, Белгородской области и Адыгее. За весь период в России умерли 232 человека.

На данный момент в Москве действуют два плана лечения для больных с коронавирусом. Их наблюдают либо в стационаре, либо на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В последнем случае инфицированные обязаны подписать согласие на соблюдение карантина. Нарушителей режима штрафуют и госпитализируют.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.



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