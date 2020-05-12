Поставленные больницам аппараты ИВЛ прошли тестирование – КРЭТ

Фото: ТАСС/Dmitry Lovetsky/АР

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) под маркой "Авента", которые поставляют в российские больницы, прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу входящего в Ростех КРЭТ.

"Результаты этих испытаний подтверждены документально", – говорится в сообщении.

Также в КРЭТ отметили, что аппараты ИВЛ под маркой "Авента" поставляются больницы с 2012 года и ранее не было нареканий к их безопасности.

КРЭТ разбирается в причинах произошедшего, рассматривая разные версии возникновения пожара.

"Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Во вторник, 12 мая, в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на шестом этаже в реанимационном отделении, где проходили лечение пациенты с коронавирусом. Погибли 5 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

