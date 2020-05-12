Поставленные больницам аппараты ИВЛ прошли тестирование – КРЭТ

15:35
Фото: ТАСС/Dmitry Lovetsky/АР
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) под маркой "Авента", которые поставляют в российские больницы, прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу входящего в Ростех КРЭТ.
"Результаты этих испытаний подтверждены документально", – говорится в сообщении.
Также в КРЭТ отметили, что аппараты ИВЛ под маркой "Авента" поставляются больницы с 2012 года и ранее не было нареканий к их безопасности.
КРЭТ разбирается в причинах произошедшего, рассматривая разные версии возникновения пожара.
"Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Во вторник, 12 мая, в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на шестом этаже в реанимационном отделении, где проходили лечение пациенты с коронавирусом. Погибли 5 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Петербурге
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