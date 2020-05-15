Все партии ИВЛ на Уральском заводе проверили после пожаров в больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что все партии аппаратов ИВЛ на АО "Уральский приборостроительный завод" проверили после пожаров в больницах для того, чтобы исключить возможные проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

"В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана немедленно в ночь комиссия, в течение всего этого времени все партии были проверены для того, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы", – сказал Мантуров.

Он напомнил, что расследованием произошедших инцидентов занимается Следственный комитет. Министр выразил надежду, что в ближайшее время будут известны результаты экспертизы. А пока он призвал не делать поспешных выводов.

В качестве основной версии двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, считается короткое замыкание. В обоих случаях пожар начался с аппарата ИВЛ "Авента-М", произведенного Уральским приборостроительным заводом.

После пожаров Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

В АО "КРЭТ" Ростеха заявили, что считают преждевременным комментарии до окончания проверок. Там отметили, что поставленные российским больницам аппараты ИВЛ под маркой "Авента" прошли необходимое тестирование.

