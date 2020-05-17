На территории промзоны в Дзержинском произошел пожар

Спасатели направились на место пожара в Дзержинском

На территории промзоны в подмосковном Дзержинском произошел пожар. Согласно последним данным, площадь пожара достигла 300 квадратных метров, передает ТАСС заявление представителей МЧС по Подмосковью.

"Горят два бензовоза и контейнеры на площади 300 квадратных метров", – сообщили в экстренной службе.

Точная причина пожара неизвестна, на место направлены экстренные ведомства.

Известно, что в настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание.

Ранее человек погиб в сгоревшей квартире в подмосковном Домодедове.

Также недавно двух человек спасли при тушении пожара в доме на Фрунзенской набережной.