Человек погиб в сгоревшей квартире в подмосковном Домодедове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Возгорание произошло в квартире в Московской области, сообщает ТАСС. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на территории поселка в городском округе Домодедово. Огонь полностью ликвидировали.

Ранее пожар произошел в здании в центре Москвы. Возгорание происходило на улице Новорязанской, доме 38, строении 2. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день говорилось о возгорании в доме № 32 на Фрунзенской набережной. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

