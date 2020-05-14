Пожар произошел в здании в центре Москвы

Фото: официальный Twitter-аккаунт ГУ МЧС России по Москве

В центре Москвы огонь охватил неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС на официальной странице в Twitter.

Там уточнили, что пожар случился по адресу: улица Новорязанская, дом 38, строение 2. В данный момент огонь удалось полностью ликвидировать.

"Ликвидировано возгорание в 2-х этажном кирпичном выселенном неэксплуатируемом здании", – передает пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о пожаре в доме номер 32 на Фрунзенской набережной. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В результате случившегося погиб один человек. При этом в ходе тушения сотрудникам МЧС удалось спасти семь жильцов.