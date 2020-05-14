Пожар в доме на Фрунзенской набережной потушен

Как происходит тушение пожара на Фрунзенской набережной

Возгорание в квартире жилого дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы полностью ликвидировано, сообщает ТАСС. Пожарные сбили открытое горение на балконах.

Всех жильцов дома оперативно эвакуировали. Один человек погиб, его тело нашли в квартире. Еще один человек пострадал.

Огонь вспыхнул в доме № 32. На 5-м, 6-м и 7-м этажах загорелись балконы. Люди просили о помощи.

Как происходило тушение пожара в доме на Фрунзенской набережной Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18

Накануне пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Возгорание происходило на улице Ялтинской, доме 1.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В ходе тушения сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек.