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Происшествия

01:43

Пожар в жилом доме на юге Москвы ликвидирован

происшествия пожар город

Фото: соцсети

Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать возгорание в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного глава МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по улице Ялтинская, дом 1 поступило в 0:11 по московскому времени. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарных служб установили, что огонь охватил последний, 22 этаж здания.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В ходе тушения сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек.

"С 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребенок", - передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы МЧС.

В данный момент спасенного ребенка осматривают врачи. В МЧС добавили, что пожар был ликвидирован в 1:14 по московскому времени.

О возгорании на Ялтинской улице ранее сообщил источник в экстренных службах города. По его информации, на месте происшествия в тушении участвовали 10 пожарных расчетов.

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