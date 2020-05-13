Пожар охватил многоэтажку на юге Москвы

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Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По имеющимся данным, огонь охватил дом по адресу: Ялтинская улица, 1.

"Возгорание на последнем этаже 22-этажного жилого дома", – сообщил источник.

По его словам, в районе пожара образовалось сильное задымление.

На месте происшествия приступили к работе 10 пожарных расчетов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге. Сообщалось, что возгорание возникло в реанимационном отделении.

Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возможную причину пожара. По его словам, огонь мог возникнуть из-за короткого замыкания.