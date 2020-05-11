Человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве произошел пожар в одной из квартир. Инцидент случился в районе Бибирево, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах города.

"В д. 74 по Алтуфьевскому шоссе произошло возгорание в одной из квартир", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту пожара в красногорском хосписе. По данным следствия, 11 мая в частном домовладении в микрорайоне Опалиха, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, произошел пожар.

В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять человек госпитализировали.