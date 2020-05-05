Шесть человек погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в деревне Дурниха в Раменском городском округе. Детей в их числе нет.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В тушении участвовали 11 единиц техники и 36 человек личного состава. Сейчас пожар ликвидирован, распространения огня на соседние дома удалось избежать.

Подробности инцидента устанавливаются. Среди версий – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Шестеро детей и двое взрослых ранее стали жертвами пожара, который охватил частный жилой дом в Выборге.