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Лесной пожар возник в Подмосковье. Площадь распространения огня составила менее 1 гектара, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В 15.50 в квадрате №9 Ногинского лесничества при наземном патрулировании обнаружен низовой пожар на общей площади 0,2 гектара", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло в Ногинском лесничестве. В настоящее время пожар локализован. Угроза распространения огня на ближайшие населенные пункты отсутствует.

Уточняется, что при патрулировании территории был задержан 15-летний подросток – предполагаемый виновник поджога.

Ранее сообщалось о том, что в Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса. В их лодке были обнаружены несколько канистр с бензином.