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Происшествия

09:19

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

происшествия пожар

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщает РИА Новости.

Как рассказала пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова, вечером 28 апреля в частных угодьях задержали трех представителей администрации Усть-Кутского района. Среди них был и первый замглавы района. В лодке чиновников обнаружили несколько канистр с бензином.

К месту происшествия направляется прокурор города Усть-Кут, сотрудники полиции и Следственного комитета.

Отмечается, что участок, где задержали чиновников, принадлежит мэру Александру Душину. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев предложил ужесточить наказание для виновных в лесных пожарах. Он отметил, что за последние 5 лет лесные пожары происходят в одних и тех же регионах.

Зиничев также подчеркнул, что это наглядно показывает либо о высоком уровне сознательных поджогов, либо о плохой работе местных властей. Он заявил, что в связи с этим подход к обнаружению лиц, виновных в лесных пожарах, должен претерпеть некоторые изменения.

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