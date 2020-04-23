Почти 40 домов сгорело в Кемеровской области от природных пожаров

Фото: администрация правительства Кузбасса

Огонь, распространившийся от природных пожаров, уничтожил или повредил почти 40 домов в четырех населенных пунктах Кемеровской области, сообщает ТАСС.

В населенном пункте Постникове пожар потушили на площади 1000 квадратных метров. Огонь уничтожил 22 строения: дачный дом, 15 жилых, 6 брошенных строений и фельдшерско-акушерский пункт.

В населенном пункте Краснинском стихия уничтожила 2 жилых дома и 5 хозяйственных построек. Там пожар ликвидировали на площади 490 квадратных метров.

В населенном пункте Пашкове в результате несанкционированного пала сухой растительности огонь перешел на 4 жилых и 2 нежилых дома. Огонь локализован на площади 1,1 тысячи "квадратов".

В жилом районе Кедровке в Кемерове потушили открытое горение, там от огня пострадали 3 дома и хозяйственные постройки.

20 апреля сообщалось, что в России потушили 124 лесных пожара. Общая площадь возгорания при этом составляла около 42 тысяч гектаров. Работа над очагами пожаров продолжается.

