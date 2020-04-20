В России за сутки потушили 124 лесных пожара

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В России за прошедшие сутки было потушено 124 лесных пожара. Общая площадь возгораний составляла порядка 42 тысяч гектаров, цитирует РИА Новости пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 апреля в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 гектаров", – подтвердили в пресс-службе.

Там также проинформировали, что по состоянию на полночь 20 апреля в России продолжается тушение 23 лесных пожара. Их общая площадь составляет 6956 гектаров.

Наибольшая площадь возгораний наблюдается в Забайкалье – 6660 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае огонь охватил леса на площади свыше 90 тысяч гектаров. В Рослесхозе подчеркнули, что с начала текущего года лесные пожары уже происходили в 47 субъектах.