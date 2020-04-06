Пожар в чернобыльской зоне не влияет на качество воздуха в РФ – синоптики

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Перенос загрязняющих веществ с места природного пожара в чернобыльской зоне на территорию России сейчас не прогнозируется, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Моделирование показывает, что перемещение будет происходить в южном и юго-восточном направлении", – говорится в сообщении. Метеорологи продолжат следить за ситуацией с лесными пожарами в зоне Чернобыльской АЭС.

Площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения составляет 25 гектаров. Пожар тушат с 4 апреля. Из-за возгорания сухой травы ощущается сильный запах гари в воздухе.

Спасатели предупреждают, что такая ситуация может продлиться еще несколько дней. Радиационный фон в очаге возгорания леса в чернобыльской зоне отчуждения превышен в 16,5 раза.