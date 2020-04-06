Скачок радиации произошел после пожара в Чернобыле

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Стало известно, что крупный пожар в зоне отчуждения в Чернобыле вызвал рост радиации. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на врио главы экологической инспекции Украины Егора Фирсова.

Он подтвердил, что уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения вырос с 0,14 до повышенной отметки в 2,3.

Возгорание случилось 4 апреля возле села Владимировка. По информации специалиста, пожар охватил порядка 100 гектар. К тушению были привлечены 90 пожарных, а также два самолета и вертолет.

"Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", – рассказал Фирсов о причинах пожара.

Он добавил, что планирует потребовать увеличить штрафы за поджог в 50-100 раз. Сейчас наказание за данное правонарушение – 175 гривен (порядка 489 рублей).

В Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 5 апреля радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы.

Ранее ангар загорелся на северо-западе Москвы. Площадь пожара около 300 квадратных метров.