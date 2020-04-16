Специалист оценил угрозу потоков воздуха из Чернобыля для Москвы

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Стало известно, достигнут ли потоки воздуха из Чернобыля границ Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По мнению специалиста, воздушный поток не грозит российской столице. При этом он будет ориентирован в сторону приграничных регионов России – на запад и юг Курской области, в Воронежскую и Белгородскую области, а также на север Ростовской области.

Тишковец отметил, что прошедшие на севере Украины кратковременные дожди не способны остановить неуправляемый подземный пожар. Кроме того, в ближайшие сутки в зоне отчуждения прогнозируется усиление порывов ветра.

"В четверг в разгар дня его скорость у земли в порывах будет достигать 23 метра в секунду, что создаст все условия для раздувания и возобновления пожаров в зоне отчуждения", – подтвердил эксперт.

Он добавил, что скорость воздушного потока в приграничном слое позволит частицам из района Чернобыля достигать российской границы уже спустя 3 часа. Специалист напомнил, что пожары лесов в зоне отчуждения в 2010 году распространили радиоактивность более чем на 600 километров.

"В настоящее время на территории России радиационный фон в норме. <...> Украина никогда не справится с этой проблемой, но Россия обладает лучшими в мире технологиями купирования такого рода проблем", – резюмировал Тишковец.

О лесном пожаре в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества стало известно 4 апреля. Позднее Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка.